"Gostava de perceber qual era o rumo que o outro candidato. Até agora, nada" (estamos em direto para o debate leonino)

22h22 Pedro Madeira Rodrigues

Fique sabendo que o Sporting não vai acabar e que o Sporting não vai acabar. Sabe quem é que disse que salvou o Sporting? Godinho Lopes. Soares Franco. Roquette. Quanto à situação financeira... Como é que se compreende a venda de Montero se ele estava com o pé quente? Sei que você não percebe muito desta coisa do futebol. Mas com Bruno de Carvalho, perdemos 25% do Sporting. Para recuperar isto, para poder pagar as VMOC'S, teremos de fazer um maior equilíbrio, baixar o orçamento para 45 milhões/50 milhões. Já agora, sobre Álvaro Sobrinho, o que me dizem lá fora é que ele é uma pessoa "exposta politicamente". Temos ladrado muito e mordido pouco. Eu não o chamei patético. O que é patético é a volta olímpica e a história do cuspiu, não cuspiu. Eu quero negociar o naming do estádio, o nome das bancadas, com os investidores com quem ando a falar.

22h20 Bruno de Carvalho

Gostava de perceber qual era o rumo que o outro candidato tem pensado para o Sporting. Até agora, não ouvi nada, só ganhar, ganhar, e tal. Futebol? Bölöni, Delfim e Pina Cabral. De resto, nada. Ouço chavões de pavilhões e da Doyen que se lê nos blogues dos nossos rivais.

22h17 Pedro Madeira Rodrigues

Estamos sempre a ouvir os auto-elogios e já sabemos o que vai acontecer a seguir. Continuaremos a perder. Esta falta de cultura de exigência...

22h10 Pedro Madeira Rodrigues

Títulos para o futebol, infelizmente, só nos jornais. Hoje, por exemplo, o desmentido do empresário do clube chinês sobre a transferência de Bas Dost. E ainda estou à espera de perceber que história era aquela dos 80 milhões de euros por Slimani. Quanto ao ser anti-benfiquista... Eu sou muito mais sportinguista do que anti-benfiquista, já você não deve ser assim tanto, porque o seu mandato é o mandato dos títulos do Benfica. Quanto ao Pavilhão que o Sporting está a construir, sou eu quem terá de pagar a dívida à Doyen. Falou que tinha feito fundações? Eu também fiz e faço voluntariado, mas não gosto de expôr o meu nome.

22h07 Bruno de Carvalho

O investimento nas modalidades, que o candidato chamou de despesismo, é para continuar. O que ele chama de despesismo eu chamo de respeito pelos sportinguistas.

22h06 Bruno de Carvalho

Volto a insistir que temos um saldo de 82 milhões de euros, que pagamos menos comissões do que os outros. Pela primeira vez, vencemos torneios de formação em quatro continentes. Naõ podemos vir aqui, só porque isto são eleições, dizer coisas como: "Eu sou anti-benfiquista". Neste momento está muito preocupado com a palavra imbecil, mas já me chamou pateta.

22h05 Pedro Madeira Rodrigues

A formação? Deixámo-nos apanhar pelos nossos rivais. No meu tempo, em que eu jogava, havia benfiquistas que vinham para aqui jogar porque éramos os melhores. Agora há uma grande desorganização. Antes, 50% dos escalões jovens da seleção eram nossos; agora, esses números estão com os rivais. A equipa B é o corolário de uma má estratégia.

22h00 Pedro Madeira Rodrigues

Eu, desestabilizador? E as figuras patéticas que você fez em Chaves? Felizmente as pessoas sabem as relações que o presidente tem com os jogadores. Eu aguentei ao máximo a apresentação de Bölöni para não desestabilizar e não vou fazer como Bruno de Carvalho fez quando apresentou van Basten, há anos. Temos uma obsessão pelo nosso rival que não se justifica.

21h55 Pedro Madeira Rodrigues

Se eu não for campeão nos primeiros quatro anos, saio do Sporting. Você, em 2013, disse que a medida de sucesso seria ser campeão. Continuo sem saber quem é Costa Aguiar, não vou massajar o ego de um treinador que já é, por si, muito egocêntrico. Falando de contratações, de mais de 60 milhões, conseguimos fazer um bom negócio com Slimani. Mas foram erros atrás de erros. Nós, Sporting, contratámos 15 jogadores quando tínhamos miúdos da formação.

21h52 Bruno de Carvalho

Adoro o Bölöni, deu-me alegrias imensas. O Delfim tinha um pontapé canhão, mas agora tem um negócio de agricultura. Bem sei que há fruta no futebol.

21h45 Bruno de Carvalho

Bom, obviamente isto de se dizer que se traz um treinador novo é péssimo para o balneário. Péssimo. É uma desestabilização. A média desta direção é três épocas por Taça de Portugal e três épocas por Supertaça. E isto é uma média superior às anteriores direções. Quero dizer que, quanto às transferências de jogadores, tenho isto a dizer: entre equipa A e B, vendas e compras, há um saldo positivo de €82 milhões. Isso é o que me interessa. Se quer saber quem é Costa Aguiar, dou-lhe o número. Ou então pode fazer o mesmo que fez quando apanhou Jorge Jesus no Ramiro e lhe disse que era o melhor treinador do mundo.

21h42 Pedro Madeira Rodrigues

Já agora que falamos de comissões. Quem é Costa Aguiar? Que recebeu tanto dinheiro com Bruno César? O índice de aproveitamento tem sido muito fraco. Bruno de Carvalho sempre disse que ia ser o ano das contratações cirúrgicas a cada ano que passou. E não foi isso que se passou. Connosco isso não vai acontecer porque vamos ter uma equipa B a funcionar em condições.

21h35 Pedro Madeira Rodrigues

Contactado e convidado oficialmente são coisas diferentes. Foram ditas muitas coisas dispersas sobre Bölöni. Sobre o resto: eu nunca disse que para se ser um bom líder tinha de se ter uma boa estabilidade familiar. Quanto ao IRS? É porque eu tenho estabilidade, trabalho desde os 18 anos, não sou amador. Já me falaram do rendimento que você auferia antes de entrar, que era de dez, quinze vezes menos do que ganha agora no Sporting, mas eu não quero acreditar que você faria isso ao Sporting. Jorge Jesus tem ganhado muito dinheiro e o que ele deixou foi uma Supertaça e pouco mais.

21h33 Bruno de Carvalho

Abutre? Zero à esquerda? Só lhe responderei a isso quando me explicar o que significa ser um bom candidato porque se tem estabilidade familiar ou porque se entrega o IRS. A nível de futebol, mantivemos a maioria da SAD, ao contrário do que diziam todos os experts. E fizemos as maiores vendas de sempre no Sporting, uma delas a maior de sempre de um português para o estrangeiro. E quem fez essa gestão de ativos? Bruno de Carvalho. Vamos manter esta equipa que tem resultado.

21h27 Pedro Madeira Rodrigues

Basicamente, as pessoas que você diz que sairam do Sporting e que estão na minha lista são pessoas que não são yes man. Você quer yes man. Estamos fartos de ser processados, ofendidos. Quanto a Vítor Espadinha e àquela linguagem. Foi você chamou-me imbecil, zero à esquerda... e lampião, e essa é que me custou.

21h25 Bruno de Carvalho

Em primeiro lugar vou tentar cingir-me às perguntas. Há, de facto, uma diferença entre as equipas da Lista A e da Lista B. Queremos manter a equipa diretiva que tínhamos. Mas falando de Vítor Ferreira… ele foi afastado unanimemente (e há atas disso). Deixámos que ele saísse como se ele tivesse saído pelo próprio pé. Ele era do mundo do futebol, mas estava afastado há muito tempo do futebol. Entrar pelas razões que o levaram a sair, é entrar pela vida privada. Já agora, Mário Saldanha deixou de falar comigo porque tirei o Conselho Leonino dos business seats. Quanto a Vítor Espadinha, ele chamou-me abécula, palhaço, etcetera. Se Pedro Madeira Rodrigues fala de elevação...Já Rui Morgado…. Havia reclamações constantes de parceiros, adversários pelo seu comportamento, desde o primeiro dia. Agora, os lugares de decisão. Estamos na direção da Liga, somos pioneiros nas questões do videoárbitro, fazemos recomendações e estamos presentes na FIFA, no parlamento, na UEFA.

21h20 Pedro Madeira Rodrigues

Sozinho não vamos a lado nenhum. Trago o Vitor Ferreira, que começou com Bruno de Carvalho, mas saiu. Temos o Rogério d e Brito. Temos Mário Saldanha, para o basquetebol. Trazemos o Vitor Espadinha e também o Rui Morgado. Vamos trazer rigor financeiro para terminar com o despesismo. Temos, connosco, o filho do professor Moniz Pereira e queremos que Moniz Pereira seja para sempre sócio vitalício. Bruno de Carvalho trouxe boas pessoas para o Sporting mas depois elas acabaram por sair. E temos de voltar a colocar o Sporting nos lugares de decisão.

21h15 Bruno de Carvalho

21h09 Bruno de Carvalho

Trabalho desde a reestruturação financeira, rigor e equilíbrio financeiro, inflexão na lógica do desinvestimento nas modalidades. Olhem para os projetos e para os candidatos, livremente tomem as suas decisões, vejam quem está melhor preparado e votem de acordo com a sua consciência. Mas, sobretudo, faço um apelo: venham votar. Venham aqui no dia 4, a Alvalade.

21h10 Pedro Madeira Rodrigues

Temos um projeto para o futuro. Claramente somos muito diferentes, no estilo de liderança. Aqui gostava de acrescentar a estrutura para o futebol. Ontem apresentei um nome para o coordenador para a formação do futebol. Finalmente, vamos ter uma estrutura, coisa que não existia antes. Vamos falar de ideias para o estádio, o fim do isolamento para o Sporting, e acredito que os sportinguistas votem massivamente em nós.