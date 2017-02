Neste Carnaval, é Palhinha quem se vai mascarar de Adrien

Não vai haver um 6 e um 8, será mais dois 6 a conviverem e um deles a tentar fazer-se passar por 8. Ou por Adrien, que se lesionou e vai manter-se lesionado durante os próximos dois meses. E o primeiro homem que JJ vai tentar mascarar para passar pelo capitão leonino é João Palhinha.

O trinco vai jogar de início ao lado de William Carvalho e atrás dos dois Ruiz - Bryan e Alan -, que se juntam a Gelson Martins e a Bas Dost no ataque do Sporting, que vai jogar em casa do Estoril Praia.

Acompanhe o jogo AQUI, em direto, na Tribuna Expresso, a partir das 18h15.

Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Sebastián Coates, Paulo Oliveirae Jefferson; William Carvalho, Palhinha, Gelson Martins e Bryan Ruiz; Alan Ruiz e Bas Dost.