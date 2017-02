Madeira Rodrigues já tem treinador para o Sporting: Juande Ramos

Juande Ramos é o nome escolhido por Pedro Madeira Rodrigues para liderar a equipa principal do Sporting, caso seja eleito presidente do clube nas eleições de sábado. O candidato anunciou, esta terça-feira, o compromisso com o espanhol de 62 anos, que estava sem clube desde dezembro, quando deixou o comando técnico do Málaga.

“Queria um treinador ganhador. Queria um treinador com experiência internacional e que tivesse o hábito de apostar em jovens. Um treinador também que gostasse do Sporting e que entrasse rapidamente no futebol português, porque não quero esperar muito tempo para começarmos a ganhar -temos de ganhar rapidamente. E alguém que conseguisse pôr o Sporting de novo no caminho das vitórias”, disse Madeira Rodrigues na conferência de imprensa.“Esse treinador é Juande Ramo”, anunciou.

Aos jornalistas, o candidato à liderança do Sporting sublinhou a necessidade de ter alguém no balneário com “o estilo de pai”, que dê aos jogadores “força, confiança e segurança”. “Ao contrário do nosso atual treinador, Juande de Ramos diz que se deve apostar sempre nos novos jogadores”, disse.

Foi no Sevilha que Juande Ramos teve grande destaque. Entre 2005 e 2007 conquistou duas Ligas Europa, uma Supertaça Europeia, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha. Passou depois pelo Tottenham, onde venceu uma Taça de Inglaterra. Foi demitido e regressou ao futebol espanhol. Em 2008, assumiu o comando técnico do Real Madrid.

Esteve também 47 dias no CSKA de Moscovo e liderou os ucranianos do Dnipro por quatro temporadas. Ente 2014 e 2016 fez uma pausa e só regressou para treinar o Málaga, de onde foi afastado no final do ano passado após ter sido eliminado da Taça do Rei.

“Tem 62 anos, mas parece um miúdo. Tem uma garra e vontade de ganhar enorme, parece que está em início de carreira. Está entusiasmadíssimo para vir treinar o Sporting”, referiu Madeira Rodrigues, que admitiu que no primeiro encontro houve um “grande empatia” e que Ramos já conhecia a equipa e o clube.

Se for a escolha dos sportinguistas, Madeira Rodrigues vai substituir Jorge Jesus por László Bölöni (que já treinou o Sporting na época 2001/2002, em que o clube foi campeão). Em junho, Bölöni passa a coordenador desportivo e entra Juande Ramos para comandar a equipa principal.

“Perguntem-lhe [Jorge Jesus] se vai exigir tais 20 milhões de euros ou se vai sair pelo seu próprio pé. Era muito importantes que os sportinguistas soubessem que pessoa é Jorge Jesus. Confio que vai fazer o que está certo. Senão o fizer, teremos os nossos trunfos. Gostava de saber se isso é mesmo verdade. Não lhe chega o dinheiro todo que ganhou até agora para ganharmos uma supertaça e um segundo lugar. Não chega? Vai cobrar mais?”, disse. “Juande de Ramos vai entrar em junho para trabalhar connosco”, garantiu.

As eleições do Sporting estão marcadas para o próximo sábado. Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues são os dois candidatos na corrida à liderança do clube de Alvalade.