Alguém se está a habituar a ser um oito

Jorge Jesus bem o disse, antes desta partida, que "normalmente" é ele quem está no taco-a-taco, lá em cima, a lutar pelos primeiros lugares. Ele disse-o como resposta a uma pergunta que lhe fizeram sobre o clássico, em que o Benfica e o FC Porto viriam a empatar - que o treinador do Sporting desvalorizou, dizendo que o Sporting joga sempre para ganhar e o que quer é estar perto de quem está à frente dele.

Logo, o clássico só lhe podia interessar. Ainda mais porque, se vencer hoje, rouba pontos a ambos os rivais e aproxima-se de lugares ao quais, há muitas semanas, já tinha atirado a toalha. Agora não fará, pois, caso vença, fica a sete pontos do FC Porto e oito do Benfica, ciente de que ainda vai jogar com os encarnados e vai ver os dragões, a certa altura, a irem jogar a Braga.

Ou seja, há a hipótese de eles deixarem mais pontos pelo caminho. Portanto, contra o Arouca, e também porque o Sporting já não tem mais nada por jogar, JJ escolheu o onze que mais forte tem estado e melhor tem funcionado.

Acompanhe o jogo AQUI, em direto, na Tribuna Expresso, a partir das 18h.

Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Rúben Semedo, Coates e Zeegelaar; William Carvalho, Bryan Ruiz, Gelson Martins e Bruno César; Alan Ruiz e Bas Dost.