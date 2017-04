Nos dez mandamentos do Sporting pede-se a erradicação da estupidez e o fim da hipocrisia

Na sua conta no Facebook, o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, garantiu não ter medo de quem lhe “quer colocar uma mordaça” e faz distinção entre “partilha de informação” e “terrorismo comunicacional concertado”.

E deixa a sua cartilha, num tom irónico. São dez mandamentos:

“1. Que nenhum sportinguista tenha um comportamento de verme ou terrorista em nenhuma circustância;

2. Que a estupidez fosse irradiada do mundo;

3. Que as pessoas deixassem de contribuir, comprando ou vendo, para meios de comunicação social sem credibilidade;

4. Que nunca seja invadido pelo vírus da hipocrisia;

5. Que os comentadores dos outros clubes deixassem de falar sobre o Sporting pois se não tiveram a sorte e o bom gosto de ser deste clube não têm nem conhecimento nem moral para falar sobre o mesmo;

6. Que uns continuem a mandar areia para os olhos do mundo que o Sporting continuará a somar vitórias nas propostas de alteração profunda do futebol como o video-arbitro e os fundos. Estas alteracões vão trazer cada vez mais verdade desportiva, transparência, credibilidade e dignificação do futebol;

7. Que ninguém se ache acima da lei pois todos acabam por cair um dia;

8. Que os sportinguistas se informem pelos meios e plataformas do clube;

9. Que quem me quer colocar uma mordaça saiba que conheço as leis pelas quais tenho de responder e sei bem o que significa liberdade e democracia;

10. Que cada vez que conheço mais o futebol, mais agradeço a Deus ser do Sporting!”