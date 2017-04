Bruno de Carvalho divulga e-mail de ex-candidato para Pedro Guerra

Estávamos no final de 2016 quando João Paiva dos Santos, ex-candidato à presidência do Sporting em 2013, pediu uma auditoria às contas do clube durante o mandato de Bruno de Carvalho.

Cinco meses depois, o presidente do Sporting revela um e-mail alegadamente trocado entre o sócio leonino e Pedro Guerra, diretor da BTV e comentador afeto ao Benfica.

Num texto intitulado "Está na hora de chamar os bois pelos nomes", Bruno de Carvalho fala da "intromissão do Benfica na vida interna do Sporting" e anuncia que vai pedir que João Paiva dos Santos seja expulso de sócio.

"No documento em anexo podemos ver um dito sportinguista, João Paiva dos Santos, a coordenar-se com Pedro Guerra sobre o tal pedido de auditoria que apenas serviu para me atacar e ao Sporting CP, e que foi sempre uma manobra da mais pura e desavergonhada desonestidade intelectual", explica o presidente leonino.

Leia abaixo o texto publicado por Bruno de Carvalho no Facebook:

Recorde-se que sábado o Sporting recebe o Benfica em Alvalade (20h30, SportTV1), na 30ª jornada da Liga. O Benfica lidera o campeonato, com 71 pontos, mais três do que o FC Porto e mais oito do que o Sporting.