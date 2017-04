Sporting apresenta o primeiro reforço para a próxima época

O Sporting já está a preparar a época 2017/18 e a primeira prova disso surgiu hoje mesmo: André Pinto assinou contrato com os 'leões' até 30 de junho de 2021, de acordo com o comunicado divulgado pelo clube.

A oficialização do acordo com o ex-bracarense surge a apenas dois dias do jogo contra o... Sporting de Braga.

André Pinto, 27 anos, foi formado no FC Porto, mas estava em Braga há quatro anos, ainda que tivesse sido recentemente relegado para a equipa B, devido a "má conduta", como explicou o presidente do clube.

"Aquilo que o André Pinto fez não está correto. Andei a tentar renovar com ele durante mais de um ano e ele nunca me disse que queria sair. Andou a adiar as coisas sempre. Quando o André Pinto estava em má fase e foi dispensado do Panathinaikos nós demos-lhe a mão. Ele deveria ter sido sério com o Braga e ter dito que não queria mais continuar no final do seu contrato", disse António Salvador, em fevereiro, em entrevista à Sport TV.

"No dia da Gala do Braga, em que o Sporting foi convidado a estar presente e não esteve, recebi um fax do da direção a dizer que tinham contratado o André Pinto. As atitudes ficam com quem as pratica. Claro que fiquei magoado pela forma como o Sporting e o seu presidente se portaram", acrescentou então o presidente bracarense.

O novo central do Sporting fica com uma cláusula de rescisão de €45 milhões.