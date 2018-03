Podence dedica vitória a Jorge Jesus

Jorge Jesus perdeu o pai este semana e Podence, em seu nome e de todo o grupo, quis dedicar-lhe a vitória do Sporting. “O mister passou um momento muito complicado e devíamos-lhe esta exibição e vitória”, disse o jogador em declarações à Sport TV, minutos após o final do jogo contra o Braga, que terminou com o resultado de 3-2 (vitória dos leões).

Sobre o jogo, Podence admite que foi um “jogo complicado, com uma das melhores equipas do campeonato”. Apesar disso, a equipa leonina só tem de estar satisfeita por ter conseguido fazer “um grande jogo”, resultado de uma semana de “trabalho árduo”.

Sobre a aproximação do final do campeonato, Podence diz que o importante é “trabalhar para ganhar” e só depois pensar nas “contas”. “Trabalhámos sempre para ganhar, para conseguirmos fazer o máximo de pontos até ao final, depois as contas logo se fazem”, disse.