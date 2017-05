Eu fico, por Jorge Jesus: “O presidente sabe qual é o caminho, por isso é que me foi buscar”

Soube-se uma hora antes, mais ou menos, que Jorge Jesus ia falar à Sporting TV. Assim, do nada. Mas um nada que podia ser muita coisa, pois surgiu no fim de um par de semanas em que muito se escreveu sobre suposições - as supostas divergências com Bruno de Carvalho, as supostas reuniões entre presidente e treinador, as supostas dúvidas sobre a permanência de JJ para uma terceira época, sem ter conquistado o campeonato nas duas anteriores.

Nos intervalos da chuva dos rumores e do diz que disse, Jesus apareceu esta sexta-feira, fim do dia, no canal de televisão do clube. Logo, e para uma suposição acertada, seria de esperar que, por ir onde foi, anunciasse a permanência no Sporting.

E foi isso que aconteceu:

"As reuniões que tenho tido com o presidente, e já tive duas, a projetar o futuro do Sporting e fazer o balanço da época. Queremos criar uma equipa ao nível do que fizemos no primeiro ano."

"Temo-nos debruçado sobre muitas temáticas importantes para o futuro. Como é óbvio, tem havido alguma especulação. Eu também leio. Até dizem que tive uma reunião com o presidente a meio da tarde. Há algumas situações que não têm nada de verdade."

"O presidente sabe qual é o caminho, por isso é que me foi buscar. Desde a primeira hora que vim para o Sporting para ser campeão. E é nesse enquadramento que os dois estamos a planear o Sporting, ao nível daquilo que é a exigência do Sporting e dos adeptos."

"O Sporting da próxima época está a ser trabalhado em conjunto. Já temos reforços [Mattheus e Piccini] e vamos continuar a falar durante a próxima semana. Temos feito uma análise profunda a esta época e àquilo que pretendemos ajustar para a próxima temporada."

Jorge Jesus e o Sporting renovaram o contrato que os liga em maio de 2016. O vínculo passou a durar até junho de 2019. Ou seja, por mais duas temporadas.