O pequeno e o gigante no ataque à baliza do Chaves

É uma frente de ataque com mais de 30 centímetros de diferença. Para o último jogo do campeonato, Jorge Jesus aposta no pequeno Daniel Podence para fazer companhia ao gigante Bas Dost, eles que serão as duas setas apontadas à baliza do Chaves.

Palhinha também é titular neste jogo, tal como Matheus Pereira e Beto, com o treinador dos leões a não abdicar de habituais titulares como Gelson Martins, Adrien Silva ou Coates.

Assim, o Sporting vai entrar em campo com: Beto; Jefferson, Coates, Rúben Semedo, Ricardo Esgaio; Palhinha, Adrien Silva, Matheus Pereira, Gelson Martins; Podence e Bas Dost.

