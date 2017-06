Sporting anuncia venda de Ruben Semedo ao Villarreal por 14 milhões de euros

O Sporting anunciou hoje a venda do futebolista Ruben Semedo aos espanhóis do Villarreal por 14 Milhões de Euros (ME), em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento, o Sporting acrescenta que fica com o direito a receber 20% de uma futura transferência do defesa central para um clube terceiro.

Ruben Semedo, de 23 anos, é formado nas escolas do Sporting, e está atualmente ao serviço da seleção sub-21 que prepara o Europeu da categoria, que começa a 16 de junho na Polónia.