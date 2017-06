100 milhões de razões para estes números o surpreenderem

100

A cláusula de rescisão do contrato de Bruno Fernandes no Sporting, de €100 milhões, é a mais alta de Portugal, superando a do benfiquista Nélson Semedo (€80 milhões) e a do sportinguista Gelson (€60 milhões).

8.5 (ou 9)

O valor, em milhões de euros, que o Sporting pagou aos italianos da Sampdoria, onde Bruno Fernandes jogava. O valor da transferência é de €8,5 milhões, mais €500 mil variáveis, com a Sampdoria a ficar detentora de 10% de uma mais-valia futura.

Para já, é a contratação mais cara do mercado português este verão. Seguem-se as de Piccini, também para o Sporting, proveniente do Bétis, e de Krovinovic, que trocou o Rio Ave pelo Benfica - ambas por €3 milhões.

Nas vendas, é o Benfica que lidera - Ederson foi para o Manchester City por € 40 milhões e Lindelöf para o Manchester United por €35 milhões. O FC Porto vendeu André Silva ao AC Milan por €38 milhões e o Sporting enviou Rúben Semedo para Villarreal por €14 milhões.

12

A contratação mais cara da história do Sporting continua a ser a de Bas Dost, que custou €12 milhões de euros, ao Wolfsburgo. O segundo mais caro - que pode passar a terceiro mais caro - foi o brasileiro Elias, que custou €8,8 millhões e foi vendido pelo Atlético de Madrid. Logo atrás está o avançado argentino Alan Ruiz, por quem o Sporting pagou €8 milhões, ao Colón.

5

Bruno Fernandes tem 22 anos e estava há cinco épocas em Itália (Novara, Udinese e Sampdoria), pelo que nunca jogou em Portugal enquanto sénior - saiu do Boavista, enquanto júnior, em 2011/12.

2022

O médio português, capitão da seleção sub-21 no Europeu, fica com contrato com o Sporting até 2022.

A maior cláusula do planeta

Obviamente, continua a ser a de Cristiano Ronaldo: quem quiser roubar o capitão português ao Real Madrid tem de pagar mil milhões de euros.