Aí está Doumbia

O futebolista costa-marfinense Seydou Doumbia é reforço do Sporting para a próxima época, por empréstimo da AS Roma, anunciou hoje o clube na sua página oficial.

"A Sporting Clube de Portugal -- Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a AS Roma para a transferência do jogador Seydou Doumbia por empréstimo na época desportiva 2017/18 com opção de compra. A Sporting SAD deseja a Seydou Doumbia as maiores felicidades profissionais e pessoais", indicou o Sporting.

O jogador, que na última época esteve emprestado pelos italianos aos suíços do Basileia, falou já na condição de reforço 'leonino', referindo estar feliz, mas que prefere não fazer promessas.

"É um prazer enorme ter chegado a este grande Clube. Estou super feliz porque cheguei há poucos dias e fui muito bem acolhido por toda a gente e isso, até agora, tem sido o mais importante. Promessas? Não quero criar falsas expectativas mas não vim para passar férias e vou preparar-me da melhor maneira, nesta pré-época, e depois disso logo se verá. Esse será o verdadeiro grande objectivo", disse.