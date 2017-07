É oficial: Coentrão assinou pelo Sporting

Fábio Coentrão anunciou esta quarta-feira nas redes sociais que será jogador do Sporting na próxima época. Neste momento, o clube de Alvalade ainda não anunciou as condições de empréstimo do lateral-esquerdo vindo do Real Madrid.

O jogador escreveu no Facebook uma mensagem, acompanhada de uma fotografia tirada nas bancadas do Estádio de Alvalade.

“Muito feliz por ter a oportunidade de jogar neste grande clube”, lê-se.

Coentrão irá reencontrar no Sporting o ex-treinador do Benfica que o catapultou para o clube madrileno, Jorge Jesus.