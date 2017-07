Jérémy Mathieu, 33 anos, dois anos de contrato, 60 milhões de cláusula de rescisão

Agora sim, é oficial. Jérémy Mathieu será jogador do Sporting nas próximas duas temporadas, depois do clube de Alvalade confirmar a contratação do defesa central - também pode fazer uma perninha à esquerda - que nas últimas três temporadas jogou no Barcelona.

O francês já se encontrava a trabalhar à experiência com o plantel leonino e por isso o anúncio não é exatamente uma surpresa. Mais surpreendente será a cláusula de rescisão fixada pelo Sporting para Mathieu: 60 milhões de euros. O jogador fará 34 anos em outubro e tem sido vítima de lesões no passado recente

Ainda assim, não deixa de ser mais um nome sonante para a equipa de Jorge Jesus, depois da contratação nas últimas semanas de Bruno Fernandes, Doumbia e Fábio Coentrão.