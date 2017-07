Francisco Geraldes anda a ler o “Ensaio Sobre a Cegueira”, a Fundação José Saramago promete-lhe reforços

Que Francisco Geraldes é um jogador atípico já o sabíamos, porque noutras entrevistas o próprio assumira que prefere os livros às consolas. Na quinta-feira, antes do Sporting-Valencia, que os leões perderam por 3-0, o jovem médio foi apanhado pelos fotógrafos a ler o “Ensaio Sobre a Cegueira” de José Saramago. Hoje, a Fundação com o nome do prémio Nobel fez um post no qual promete reforços: “Blimunda”, “A Viagem do Elefante”, “Viagem a Portugal” e “O Ano da Morte de Ricardo Reis”.

Estes livros terão sidos endereçados à Academia de Alcochete ao cuidado de Francisco Geraldes.