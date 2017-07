“Bardamerda!” Conselho de Disciplina absolve Bruno de Carvalho de participações apresentadas pelo Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) absolveu Bruno de Carvalho de duas participações apresentadas pelo Benfica por declarações polémicas do presidente do Sporting, avança o “Record” esta quarta-feira.

Após a vitória eleitoral em março no Sporting, Bruno de Carvalho terminou o seu discurso com as palavras: “Bardamerda para quem não é do Sporting”. (E o Benfica não gostou.)

Também no mesmo mês, em entrevista ao “Record”, o presidente do Sporting afirmou que “devia ter percebido que havia muita coisa que era controlada pelo Benfica e não pelo FC Porto”, quando chegou à liderança do clube.

Estas duas situações motivaram as participações das águias. Segundo o CD, tais afirmações “não têm potencialidade para serem consideradas ofensivas da honra e da reputação de quem quer que seja no âmbito da estrutura federativa da arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol”.