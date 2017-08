Adrien garante que não quer sair do Sporting: “Darei tudo por esta camisola”

Adrien Silva é dos jogadores do Sporting mais cobiçados no mercado de transferências. O Tottenham já assumiu que estava interessado e, na época passada, o internacional português esteve muito perto do Leicester. Contudo, Bruno de Carvalho já avisou que “a não ser que apareça uma proposta extraordinária” o médio não sai de Alvalade.

Em declarações ao “Record”, esta quarta-feira, Adrien Silva veio acalmar os boatos de que a sua saída estaria para breve. O capitão dos leões garantiu que está de coração no clube. Para ficar.

“O Sporting é a minha segunda casa. Estou como sempre estive: de alma e coração neste clube, com atitude e compromisso. Estou no Sporting, sou do Sporting e, enquanto aqui estiver, podem contar comigo e prometo que darei tudo por esta camisola”, disse o internacional português

Segundo o desportivo, a SAD do Sporting está disposta a ouvir propostas por Adrien, mas estas têm de ser obrigatoriamente superiores a €25 milhões.

O internacional português está ligado ao clube de Alvalade até junho de 2021 e a sua cláusula de rescisão é de €45 milhões.