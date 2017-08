A titularidade é para os pequenos - há Podence no 11 do Sporting

No último domingo, questionado sobre as substituições que fez contra o Desportivo das Aves, o treinador JJ referiu-se a Podence como um jogador que "ainda não está no ponto" que ele quer. Prosseguindo por essa linha de raciocínio, o facto de hoje o pequeno avançado estar no 11 é sinal de que poderá estar mais perto do que Jesus quer dele.

Ou, então, é apenas uma de duas poupanças para o jogo que o Sporting tem na terça-feira, que é a primeira mão do play-off da Liga dos Campeões. A outra será Fábio Coentrão, que dá o lugar a Jonathan Silva.

Sporting: Rui Patrício; Piccini, Sebástian Coates, Jérémy Mathieu e Jonathan Silva; Rodrigo Battaglia, Adrien Silva, Gelson Martins e Marcos Acuña; Daniel Podence e Bas Dost.