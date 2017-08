Jesus pede “tempo” para o Sporting melhorar (e encontrar um parceiro para Bas Dost)

Jorge Jesus disse esta sexta-feira à tarde que está a trabalhar para arranjar o melhor parceiro para o holandês Bas Dost (já utilizou Podence, Bruno Fernandes e Doumbia) e sublinhou que o plantel de futebol precisa de assimilar as suas ideias para traduzir as oportunidades em golos.

"Os processos e as ideias da equipa não se conseguem adquirir com tanta facilidade de um momento para o outro. Falta a forma dos jogadores. Falta trazer a equipa ofensivamente para um patamar superior e as individualidades de alguns jogadores", começou por explicar, justificando: "Andamos à procura de jogadores que combinem com o Bas Dost. Essa é a minha função."

Ou seja, Jesus diz que ainda está em 'testes'. "Só jogámos três jogos, nem foram sempre as mesmas duplas. Não vou ter certezas neste momento, só após os treinos. A única dupla que sei é que a dupla Alan Ruiz-Bas Dost, que rendeu vários golos na época passada, neste momento não a tenho. Andamos à procura de testar vários jogadores que combinem com o Bas Dost", explicou.

"Falta-nos tempo, como é óbvio. Nós escolhemos prioridades e a minha tem sido a organização defensiva da equipa", justificou. "É um dos princípios que defendo para as minhas equipas, começar a trabalhar sempre por trás. Trabalhamos há oito semanas e com jogadores que nesse setor chegaram ao clube, mas a resposta tem sido boa".

Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de sábado diante do Vitória de Guimarães, da terceira jornada da I Liga, Jorge Jesus elogiou o conjunto liderado por Pedro Martins e lembrou a dificuldade acrescida de jogar no estádio dos minhotos.