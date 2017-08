A companhia para Bas Dost volta a ser outra

No arranque do campeonato, quando o Sporting foi ganhar (2-0) no campo do Desportivo das Aves, o segundo avançado, terceiro médio, homem que anda na sombra do ponta de lança, o tipo que tenta evitar que Bas Dost se sinta carente ou outra definição que preferirem, foi Bruno Fernandes.

Na segunda jornada foi Podence e, hoje, em casa do Vitória de Guimarães, onde os leões não vencem há quatro anos, volta a ser o médio contratado à Sampdoria.

Acompanhe o jogo AQUI , ao minuto, na Tribuna Expresso, a partir das 18h15.

Sporting: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; Battaglia, Adrien Silva, Gelson Fernandes e Marcos Acuña; Bruno Fernandes e Bas DOst.