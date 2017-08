Adrien fora do onze e Alan Ruiz vai a jogo frente ao Estoril

Já há onze do Sporting para a receção ao Estoril e desde logo com uma baixa de vulto: Adrien, que nos últimos dias treinou com limitações, não está nos titulares, pelo que Jorge Jesus vai apresentar um figurino algo diferente face ao último jogo, em Bucareste.

Assim, Alan Ruiz, que não joga desde julho, salta para o onze e Bruno Fernandes deverá recuar para a posição 8 para fazer as vezes do capitão. O argentino estará no apoio a Bas Dost, que volta aos titulares depois de ficar no banco frente ao Steaua.

É a primeira vez esta temporada que o Sporting não poderá contar, em simultâneo, com Adrien Silva e William Carvalho, que nem sequer está nos convocados.

Assim, o Sporting vai entrar em campo com: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão; Battaglia, Bruno Fernandes, Gelson Martins, Acuña; Alan Ruiz e Bas Dost.

Acompanhe aqui, na Tribuna, o Sporting-Estoril, a partir das 18h00.