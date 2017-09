William, o homem a quem aconteceu não sei o quê: Bruno de Carvalho diz que não recebeu proposta, West Ham diz que sim

O co-presidente do West Ham, David Sullivan, desmentiu sexta-feira o presidente do Sporting, Bruno Carvalho, afirmando que o clube da Primeira Liga inglesa de futebol fez uma proposta recorde do clube por William Carvalho.

"Não é nenhum segredo que fizemos uma oferta recorde do clube pelo William Carvalho, do Sporting, mas, infelizmente, essa oferta foi rejeitada há algumas semanas", afirmou David Sullivan, ao sítio oficial dos 'hummers'.

O dirigente do clube inglês entrou, assim, em contradição com as palavras do líder 'leonino', segundo o qual não chegou ao clube "uma única proposta" por William Carvalho.

Recorde-se que o presidente do Sporting garantira não ter recebido qualquer proposta de nenhum clube para adquirir o médio internacional português William Carvalho e frisou que tem todo o interesse em satisfazer as pretensões dos futebolistas.

"Gostava que tivessem a noção que para o William Carvalho não houve uma única proposta. Viu-se milhões e milhões nas capas dos jornais, nas televisões, milhões que vinham de todo o lado, mas o Sporting não recusou, nem muito nem pouco. Não houve propostas. Algumas abordagens, mas isso tivemos pelo plantel todo", revelou.

À margem da apresentação do plantel sénior de goaball para a época 2017/18, que decorreu no auditório Artur Agostinho, em Alvalade, o líder 'leonino' esclareceu que o Sporting tem todo o interesse em concretizar boas transferências, conciliando com os interesses dos jogadores.