Ninguém cala Bruno de Carvalho: “São todos intelectuais e eu sou um labrego”

Bruno Carvalho em discurso direto, terça-feira à noite, na Sporting TV:

William Carvalho e o West Ham

"Em vez de estarem a papaguear, já tinham mostrado a proposta. Onde está? Não corto as pernas a ninguém, mas tem de haver propostas e o West Ham nunca efetuou nenhuma.

Outro clube, esse sim grande, era suposto fazer e depois não pôde por causa do fair play financeiro. Um outro, ainda, não avançou porque um jogador da posição dele não saiu. Houve hipóteses. Tomara que pudesse ter acabado de outra forma.

O pai do William no último dia do mercado foi todo exaltado à SAD do Sporting dizer que iam chegar duas propostas. Um dia, se for preciso, contarei o que ele disse. Éramos 12 pessoas na SAD e já estávamos cansados. Ligámos ao advogado e perguntámos se iam chegar propostas. Ele respondeu-nos: se estão cansados, o melhor é irem para casa, porque não vai chegar proposta nenhuma. E não chegou".

William Carvalho e o Sporting

"Ele vai estar no Sporting de corpo e alma. Não precisa de psicólogo nenhum. Vai fazer um grande ano. É uma excelente jogador, um dos mais bem pagos.

Tenho a certeza que sempre que chega a época do mercado não se esquece que me deve a sua carreira. Quando tenho de puxar dos galões, puxo. Quem disse que queria ver todos os jogadores que estavam emprestados [em 2013] não foi nenhum treinador, fui eu.

Quem olhou e perguntou quem era aquele jogador fui eu e as pessoas, para meu espanto, nem sabiam dizer-me o nome do rapaz. Depois lá me disseram que era um jogador que estava emprestado ao Cercle Brugge. Disseram-me que era para ficar lá e eu disse que estava fora de questão.

Comecei a ver a pré-temporada e o jogador mais querido na altura era o Rinaudo. Eu disse ao Leonardo Jardim para não colocar aquele jogador a jogar até eu lhe dizer. O Leonardo assim o fez, renovei o contrato quando ele já estava livre para assinar por quem quisesse. É importante que as pessoas seja agradecidas, saberem quem é importante para a sua carreira. Tenho a certeza que o William, como grande profissional que é, está focado no Sporting."

Benfica

"Se o Jorge Jesus é o psicólogo do William [em referência à manchete do "Record" de terça-feira], Rui Vitória é o psiquiatra do plantel do Benfica. São tantos problemas... Estão todos de certeza aziados: um não sai por causa do outro.

Vieira disse que é tempo de haver uma entidade externa, isenta, honesta para mudar o futebol português. Estava lá Fernando Gomes. Onde está o processo? O que o senhor disse foi que no futebol não são independentes, não são isentos, não são honestos."

Adrien

"Teve um comportamento excecional neste defeso e espero que o Leicester consiga - porque há mecanismos de recurso - fazer a inscrição de um jogador com esta qualidade, que merece estar a jogar.

A FIFA não se pronunciou quanto à transferência, porque essa está feita, o que a FIFA bloqueou foi o registo do jogador. Espero claramente que o Leicester consiga inscrever, que o Adrien verifique todas as opções, até porque precisam do jogador.

Às vezes existem estes dissabores. Nós colocámos os documentos todos dentro do horário. A informação que tenho é que o Leicester colocou a maioria dos documentos a tempo, mas o últimos entrou alguns segundos depois de terminar o prazo.

Falei várias vezes com ele durante a noite. Sabe que esta será sempre a sua casa. Partiu numa nova aventura e com certeza que o Leicester vai arranjar a melhor solução para fazer com que um jogador desta categoria possa, se não agora pelo menos em janeiro, dar o rendimento que eles bem necessitam. Se não conseguirem contar com ele para já, que o ambientem, como, por exemplo, aconteceu connosco com o Bruno César e com o André Pinto. É importante."

Os reforços

"Se faço isto é porque alguma razão: o Sporting está forte, quer lutar pelo título, está no primeiro lugar, mas querem criar intrigas para esconder isto. Queria que os sportinguistas reagissem a estas jogadas. Ouvi alguns dizerem que os reforços eram coxos, que não eram duros de rins, que não prestavam para nada...

Vamos comemorar o título, mas de ter atitude e exigência e compromisso. É como Mathieu disse numa entrevista: quem está neste clube não se pode afetar por pressões".

O 'caso do túnel'

"A brincadeira que o senhor Carlos Pinho e o senhor Joel Pinho fizeram, com a conivência da Comissão de Instrutores e do Conselho de Disciplina, acabou em notícias nas quais Pedro Dias, um homicida, dizia que me queria ver preso. As pessoas vão ter de pagar por aquilo que me fizeram."

O castigo de 113 dias

"O doutor Meirim [José Manuel Meirim, líder do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol] tem de começar a perceber que as decisões que vai tomando - sejam ou não por unanimidade - têm consequências. Que não me venha dizer que isto é uma ameaça, mas vou colocar os meus advogados a trabalhar nesta atuação muito parcial no que à minha pessoa diz respeito."

O próprio Bruno de Carvalho

"É engraçado que falem da minha postura, quando é a minha vida que se põe em causa. Sou assim, tenho muita honra e orgulho na educação que os meus pais me deram. Não serei um presidente diferente. O futuro será com presidentes como eu.

Tenho licenciatura e mestrado, mas chego ao futebol e aprendo que nem à 1ª classe fui. São todos intelectuais e eu aprendi que sou um labrego".