Sem Londres, com Santa Maria da Feira: William Carvalho está volta ao onze do Sporting

Perdido alguns na ponte aérea Londres-Lisboa, William Carvalho foi aterrar em Santa Maria da Feira. O médio está de regresso ao onze do Sporting para a visita dos leões a casa do Feirense, no jogo que abre a ronda 5 do campeonato.

E com Adrien em outras paragens, está na hora de Jesus decidir o novo figurino do Sporting. Olhando para os titulares desta tarde, o argentino Battaglia parece ser o novo dono da posição 8 e Bruno Fernandes estará no apoio a Bas Dost na frente.

Para o lugar de Fábio Coentrão, que se lesionou ao serviço da Seleção Nacional, avança Jonathan Silva.

Assim, o Sporting vai entrar em campo com: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu, Jonathan Silva; William Carvalho, Battaglia, Gelson Martins, Acuña, Bruno Fernandes e Bas Dost