Jesus elogia "exibição de gala" da 1.ª parte mas deixa aviso: "A Champions não permite que exista esta autoconfiança da parte final"

Uma 1.ª parte de gala

“Fizemos na 1.ª parte uma exibição de gala, podíamos ter marcado cinco ou seis. Tivemos mérito na forma como montámos o jogo, tirámos o Olympiacos do jogo, os adeptos até se calaram”.

Dificuldades finais

“A ganhar 3-0 ao intervalo, na 2.ª parte o jogo tinha de ter sido mais fácil. Os jogadores do Sporting foram atrás do jogo, mas foram ‘enganados’, porque a ganhar 3-0 aos 89’ nada pode prever que podemos levar dois golos. Mas o futebol é isto. Podiam ter saído daqui com um resultado histórico, a exibição foi brilhante. Podíamos ter saído daqui melhor, mas saímos satisfeitos. Quem ganhou foi o Sporting, fazer três golos aqui… não sei quem do nosso grupo vem aqui fazer três golos”.

A estratégia

“Tínhamos montado uma estratégia, tínhamos dito os problemas do Olympiacos e fizemos muito bem na 1.ª parte. Na 2.ª não tivemos intensidade defensiva e a intensidade a sair com bola. Quisemos um ataque posicional parado, sem dinâmica e assim pões-te a jeito”.

Cautela

“Não há equipas invencíveis. O Sporting está a crescer mas a Champions não permite que exista esta autoconfiança que houve na parte final”.