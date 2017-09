Já há onze do Sporting para o jogo com o Tondela e mudanças não faltam

Não faltam surpresas no onze do Sporting para o encontro desta noite com o Tondela. Jorge Jesus aposta em Iuri Medeiros e Alan Ruiz, com Rodrigo Battaglia e Gelson Martins a sentarem-se no banco de suplentes.

Bruno Fernandes é titular e deverá jogar na posição 8. Já Fábio Coentrão volta a ser titular, depois de recuperar de lesão e Bas Dost está também de regresso ao onze.

O Sporting vai assim jogar com: Rui Patrício; Piccini, Mathieu, Coates e Fábio Coentrão; William, Bruno Fernandes, Iuri Medeiros, Acuña; Alan Ruiz e Bas Dost.