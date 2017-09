A fórmula Champions - Doumbia é titular contra o Barça

Na Grécia, a brincadeira correu bem ao Sporting, porque ao intervalo os leões já venciam por 3-0 e provavam como a aposta de Jesus em Bucareste, contra o Steaua, no play-off, era acertada. Doumbia marcou um golo em ambos os jogos que o Sporting realizou longe de Alvalade.

Agora, contra o Barcelona, a conversa com certeza que será outra, mas o treinador opta, na mesma, por ter um avançado rápido, mais móvel e com olho para atacar a profundidade e mais virado para o contra-ataque. De resto, a equipa do Sporting é que tem sido habitual durante esta época.

Acompanhe o jogo AQUI, ao minuto, na Tribuna Expresso, a partir das 19h45.

Sporting: Rui Patrício; Piccini, Coates, Mathieu e Fábio Coentrão; William Carvalho; Battaglia, Gelson Martins e Acuña; Bruno Fernandes e Doumbia.