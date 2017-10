No intervalo do clássico também houve espectáculo: Adrien despediu-se do Sporting em lágrimas

Antes do início do clássico Sporting-FC Porto, já se sabia que Adrien Silva estava em Alvalade para ser homenageado, com o presidente Bruno de Carvalho a oferecer ao ex-capitão uma camisola '241', correspondente ao número de jogos efetuados por Adrien ao serviço do clube.

Mas foi no intervalo do jogo, já no relvado, que a homenagem a Adrien, de partida para o Leicester, ganhou contornos mais emocionantes.

Num discurso aos adeptos marcado por lágrimas, o internacional português recebeu novamente uma camisola do clube com o número 241, agora das mãos do diretor para o futebol dos 'leões', André Geraldes, e foi fortemente abraçado pelo roupeiro Paulinho, também ele em lágrimas.

O jogador viu também um vídeo com alguns dos seus melhores momentos nos monitores do estádio e recebeu uma ovação de pé da massa associativa leonina, tendo a homenagem ficado completa no relvado com uma mensagem em letras gigantes: "Obrigado capitão Adrien Silva".

Recorde-se que o Sporting vendeu Adrien Silva ao Leicester, mas a a inscrição do jogador não foi finalizada a tempo, pelo que o internacional português provavelmente ficará sem jogar até janeiro, altura em que as inscrições reabrem.