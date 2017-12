Jorge Jesus: "Liga Europa? Tem grandes equipas e o Sporting é uma delas"

1.ª parte

“Queríamos defender o 0-0 e se possível marcar na 1.ª parte, para depois dar velocidade ao ataque com o Gelson Martins e com o Bas Dost na segunda. Por isso na primeira parte faltou velocidade, mas nós já sabíamos que ia acontecer porque apostámos em jogadores mais defensivos. Calhou tudo na perfeição até aos 45 minutos, porque chegámos ao intervalo 0-0”

2.ª parte

“Na 2.ª parte acabámos por perder o jogo, quando pensámos que podíamos ganhar. Mas a equipa esteve bem. O Bas Dost teve duas oportunidades que não conseguiu marcar, foi azar, porque noutra situação marcaria”

Feliz com os jogadores

“Os jogadores do Sporting estão de parabéns, porque mostraram que podem jogar contra as melhores equipas. Mesmo que ganhássemos não conseguiríamos passar, porque a Juventus também ganhou, por isso acima de tudo tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, que fizeram uma grande fase de grupos”

Balanço

"Saímos da Champions de cabeça erguida. Fizemos uma Champions espetacular, com mais um jogo hoje com o Barcelona. Não jogámos com uma equipa qualquer, jogámos se calhar contra a melhor equipa do Mundo ou segunda melhor equipa do Mundo. Quando tivemos os melhores em campo, dos que têm jogado ultimamente, acabámos por perder o jogo, mas os jogadores do Sporting estão de parabéns. O Barcelona ainda não perdeu este ano, tem uma dinâmica ofensiva muito grande”

Liga Europa

“Vamos para a Liga Europa com o sonho de fazer as coisas bem. A Liga Europa tem equipas muito fortes e o Sporting é uma delas”