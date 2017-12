E como estamos a falar de campeonato, Bas Dost está de volta ao onze do Sporting

Champions é Champions e campeonato é campeonato. E por isso, Bas Dost volta a ser dono e senhor da frente de ataque do Sporting para o jogo da noite deste sábado no Estádio do Bessa. E tal como no último jogo do campeonato, o holandês terá Podence como companhia.

Para o banco volta o argentino Rodrigo Battaglia.

Assim, frente ao Boavista o Sporting vai jogar com: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Fábio Coentrão; William Carvalho, Bruno Fernandes, Bruno César, Gelson Martins; Podence e Bas Dost

