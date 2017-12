Jorge Jesus e um recado para os "atrasados mensais" após a vitória no Bessa: "Foi nas minhas decisões em Barcelona que ganhámos este jogo"

Golo antes do intervalo

“Tenho a noção que as coisas ficaram mais fáceis ao chegarmos ao intervalo a ganhar por 1-0. Obrigámos o Boavista a ir à procura do resultado. Enquanto houve 0-0, o Boavista tirou uns cinco, seis minutos de jogo, com antijogo do guarda-redes. Mas isso também é uma arma que faz parte das equipas. É tudo normal. Ganhar aqui no Bessa não é fácil, tem que se ter qualidade defensiva e estar preparado para o jogo em todos os momentos.

De Barcelona para o Bessa

“Este jogo começou a ser ganho em Barcelona. Respondendo àqueles ‘atrasados mensais’... esta noite os melhores jogadores do Sporting foram só Gelson, Bas Dost e Fábio Coentrão, porque estiveram sem fadiga muscular, levezinhos e fizeram a diferença. Temos de ver as coisas de uma maneira diferente: os adeptos olham para o jogo e vêem que não joga o A e joga o B, mas não entendem o resto. Por isso é que nós somos treinadores. Foi nas minhas decisões em Barcelona que ganhámos hoje este jogo”

Sucesso nas bolas paradas

“É um momento do jogo como outro qualquer. É uma estratégia e por isso é que eu digo que no futebol há cinco momentos, a bola parada é mais um. Fazemos o nosso trabalho como todos e talvez o Sporting seja mais forte em alguns pormenores porque tem bons batedores e bons cabeceadores. Somos a equipa com mais golos de bola parada”

Boavista

“O Boavista provou ter uma equipa forte aqui no Bessa. Gosta da forma como eles analisaram o jogo”

FC Porto pode perder?

“O meu feeling é que hoje ganhava. A estratégia em Barcelona foi perfeita para ganharmos aqui. Amanhã [domingo] vamos estar à espera do que aconteça, mas o mais importante é pensares em ti”