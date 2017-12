Jesus feliz com a vitória e com Doumbia "que cheirou bem os lances"

O carinho pela Taça

“Queríamos passar a eliminatória nem que fosse meio a zero. É uma competição muito importante na calendarização dos nossos troféus - tenho muito carinho pela Taça de Portugal. Procurei dar tempo de jogo a quem não tem jogado e isso notou-se na 1.ª parte: enquanto os jogadores do Vilaverdense não se cansaram, tivemos dificuldades. O objetivo foi atingido e estamos satisfeitos por termos passado mais uma eliminatória”

Doumbia e os outros

“Nenhum jogador me desiludiu, mas houve jogadores que estiveram melhor. O Doumbia fez três golos estando há muito tempo sem jogar. Está ali para empurrar a bola e fez três golos. Não tendo feito um jogo no aspeto técnico e individual em que definisse sozinho, fez três golos, o que também é fruto da experiência que tem como jogador e cheirou bem os lances. O Bruno César como lateral esquerdo deu boas indicações e pode ser usado em qualquer posição. Os dois centrais estiveram bem. Do meio-campo para a frente tiveram mais dificuldades na velocidade para fazer a diferença, mas ganhámos que é o mais importante”

Oportunidades

“O Sporting está a atravessar uma boa fase e o grupo está confiante. Se não pusesse esta noite jogadores que não atuam tanto, eles até iam pensar ‘se não jogamos neste jogo, vamos jogar quando?’. Dei-lhes essa possibilidade. Há que competir internamente e é isso que quero para ter decisões difíceis - quanto mais decisões difíceis, mais forte é o grupo”

Quartos-de-final

“Não temos muita sorte nos sorteios normalmente. Não posso escolher, mas não me importo com o adversário desde que seja em Alvalade. Estamos cá nos ‘quartos’ e queremos muito estar no Jamor. Vamos fazer por isso”