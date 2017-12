Um onze do Sporting com os dois Ruizes e muitas, muitas outras mudanças

Não será exatamente uma surpresa para ninguém, mas Jorge Jesus mudou e muito para o encontro deste final de tarde com o Vilaverdense, a contar para os oitavos-de-final da Taça de Portugal.

Para receber a equipa do Campeonato de Portugal, os leões vão apresentar-se com Bruno César a defesa direito e Alan Ruiz e Doumbia na frente de ataque. Bryan Ruiz, antes proscrito, é também titular neste encontro. E estas são apenas algumas das muitas alterações face aos últimos onzes do Sporting.

O Sporting vai assim entrar em campo com: Salin, Ristovski, André Pinto, Tobias Figueiredo, Bruno César; Petrovic, Battaglia, Iuri Medeiros, Bryan Ruiz; Alan Ruiz e Doumbia.