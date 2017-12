FPF cria comissão que pode dar os tais 22 títulos ao Sporting

A direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aprovou esta semana a criação uma comissão técnica independente para estudar a categorização das competições internas, disse esta quinta-feira à agência Lusa fonte do organismo.



De acordo com a mesma fonte, o resultado deste estudo será apresentado em Assembleia-Geral, que ratificará ou não as conclusões.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, tem reclamado que o seu clube tem 22 campeonatos nacionais, por ter vencido quatro Campeonatos de Portugal, prova que foi também conquistada por Olhanense, Marítimo, Carcavelinhos e Belenenses e que os leões sublinham tratar-se da antecessora da Primeira Liga.

O primeiro campeonato português reconhecido é o de 1934/35, prova que foi ganha pelo FC Porto.