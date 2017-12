Jorge Jesus: "Com a entrada do Bruno Fernandes e do Bas Dost, o Sporting é outro"

O jogo

"Foi uma vitória com muitos golos, que era o que queríamos. Na 1.ª parte tivemos mais dificuldades, mas o jogo são 90 e poucos minutos. Na 2.ª parte o União quebrou e as coisas tornaram-se mais fáceis. Com a entrada do Bruno Fernandes e do Bas Dost, o Sporting é outro"

Seriedade

"Os jogadores do Sporting foram sérios, não olharam para o jogo como sendo com uma equipa da 2.ª Liga, mas como tendo o objetivo de querer chegar à meia-final e à final, e isso tornou o jogo muito mais fácil"

Futuro na Taça da Liga



"Não estamos dependentes de nós. Amanhã há o Marítimo-Belenenses. Portanto aguardamos o resultado de amanhã. Fizemos o que tínhamos de fazer, agora estamos dependentes do jogo de amanhã"

Reforços

"Estamos no Natal e, se o presidente puder dar prendas, vai dar. Ainda não deu prenda nenhuma, por isso não posso falar de prendas"