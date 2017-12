Jorge Jesus contra a paragem natalícia: "O futebol é um desporto para o povo. Na Europa isto não pára, até na NBA jogam no dia de Natal"

Objetivo cumprido

“Conseguimos o objetivo que é ir à final four e disputar esta competição. Na 1.º parte foi um jogo muito tático em que as equipas se anularam, com pouca velocidade de jogo. Na 2.ª parte, o jogo foi mais fácil para o Sporting. Houve mais passes, o Belenenses também quis arriscar para ganhar e quando pôs dois avançados perdeu poder no corredor central. O Sporting começou a ser mais forte e acabou por fazer um excelente golo do Marcos [Acuña]”

Paragem de Natal

“Não percebo o porquê destas férias de Natal em Portugal. O futebol é um desporto para o povo, para os adeptos, na Europa isto não pára, até na NBA jogam no dia de Natal. Aqui queremos ter rentabilidade e nos dias em que estão as famílias juntas paramos os campeonatos”

Campo pesado

“O campo, com a chuva, estava um pouco pesado, o que não é habitual. Jogámos praticamente um ciclo sem chover e o campo pesado dificultou a velocidade dos jogadores, que ainda por cima vieram de uma paragem”

Coentrão substituído

“Começou a fazer sinais de que estava com alguns problemas musculares. Temos trabalhado com ele em cima do risco. Ele e o Mathieu não beneficiaram nada com as férias e para o proteger tirei-o do jogo. Se está fora do dérbi? Não sei, o médico vai fazer o diagnóstico”