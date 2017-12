Poupanças para a Taça da Liga? Não contem com Jesus para isso

Depois de no último ano ter saído prematuramente da prova, Jorge Jesus parece ter abolido poupanças para a Taça da Liga. E esta tarde/noite, no último encontro da fase de grupos da Taça da Liga, com o Belenenses, que irá decidir quem passa à final four, o treinador do Sporting resolveu colocar a carne toda não no assador mas no Estádio do Restelo. De entre os habituais titulares, só mesmo Gelson Martins está no banco.

Assim, o Sporting vai entrar em campo com: Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu, Coentrão; William, Battaglia, Acuña, Podence, Bruno Fernandes e Bas Dost.

Siga aqui o Belenenses-Sporting, na Tribuna.