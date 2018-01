Jorge Jesus: "Este resultado não é bom para o Sporting, mas é pior para o Benfica"

A análise ao jogo

"Bom, um dérbi é sempre um dérbi. Foi um jogo com muita intensidade, em vários períodos bem jogado pelas duas equipas. O Benfica esteve melhor no ataque posicional, o Sporting no contra-golpe e também na intensidade defensiva. Podíamos ter feito o 2-0, no lance em que o Gelson surge na cara do Varela, mas o Benfica também esteve sempre à procura do empate. Na 2.ª parte colocou muitos jogadores no nosso meio-campo, mas nós defendemos muito bem e só sofremos um golo através de uma grande penalidade"

Resultado melhor para o Sporting

“Este resultado não é bom para o Sporting, mas é pior para o Benfica. Continuamos na luta: depois de estarmos a ganhar até aos 90 minutos custou-nos, mas este resultado é muito pior para o Benfica do que para o Sporting”

Arbitragem

“Tenho exatamente a mesma opinião do VAR. São lances duvidosos, há a bola que vai à cara do Fábio Coentrão, mas depois não há mais nada, é mais jogadas a meio campo, falta aqui, falta ali”

Campeonato a três

“Tenho a certeza que será disputado pelos três grandes. Nós estamos a 2 pontos, na luta e o Benfica está a 5 pontos, mas não está fora. Saímos daqui desgostosos com o resultado, sentíamos que depois do 1-0 dificilmente iriamos sofrer um golo, mas o Benfica fez por isso”