Jesus já tem os primeiros presentes: em Dia de Reis, Sporting oficializa Wendel e Misic

Eles já cá estavam e agora é oficial: Wendel e Misic são jogadores do Sporting. O clube de Alvalade confirmou este sábado os dois reforços de inverno, duas prendas no sapatinho de Jorge Jesus para atacar o que resta da temporada.

Tanto Wendel, médio brasileiro de 20 anos contratado ao Fluminense, como Misic, croata de 23 anos, também médio e que os leões foram buscar ao Rijeka, assinaram contrato até 2023, com uma cláusula de rescisão fixada em 60 milhões de euros.

Wendel:

"Sinto-me muito agradecido. Este é o clube do Cristiano Ronaldo, um grande jogador. Estou muito feliz por estar aqui e quero agradecer ao Presidente que batalhou muito para estar cá. Fiquei muito feliz, era um sonho que vou agora realizar e quero dar muitas alegrias à torcida. Sempre sonhei com isto com a minha mãe e os meus amigos, e está agora a realizar-se. Gosto de jogar no meio-campo e o meu ponto forte é o remate. Quero ajudar a equipa, mostrar o meu futebol e trabalhar"

Misic:

"Já sei muitas coisas sobre Lisboa e o clube. Vir para o Sporting é um grande passo na minha carreira. Vou dar tudo de mim! Não pensei duas vezes em vir para Alvalade. O Ristovski falou-me muito do clube, só coisas boas, e aconselhou-me a vir. Esta é uma grande oportunidade: o Rijeka é um bom clube mas o Sporting é ainda maior no mundo inteiro. Alvalade vai ser o local ideal para crescer e tornar-me melhor jogador"