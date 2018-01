Jorge Jesus: "Aconselho a olharem para o percurso dos árbitros do FC Porto-Benfica, Benfica-Portimonense, Benfica-Sp. Braga e Aves-Benfica"

Críticas de Rui Vitória aos árbitros

"As declarações do dérbi, que depois do jogo iam estar atentos ao percurso dos árbitros… Aconselho a olharem para o percurso dos árbitros do FC Porto-Benfica, o Benfica-Portimonense, Benfica- Sp. Braga, Aves-Benfica... Aconselho-os a olharem também para o percurso desses árbitros"

Importância do VAR

"Não tenho dúvidas de que veio para melhorar o futebol e para dar mais certezas e verdade desportiva. Num ou noutro jogo pode deixar algumas dúvidas, mas não tenho dúvidas de que o videoárbitro veio favorecer a verdade desportiva. É normal que tudo tenha uma aprendizagem, há coisas para melhorar, mas faz parte do processo da vida"

Reforços

"Enquadram-se naquilo que o Sporting achava importante para o equilíbrio do plantel. O nosso scouting viu Misic várias vezes, no princípio da época, é um jogador referenciado, o Rúben Ribeiro não precisa de scouting, joga em Portugal e o Wendel é um jovem que vem à procura do seu caminho e percurso, no qual vai encontrar obstáculos aos quais não está habituado"

Mais entradas? E saídas?

"Vão surgir muito nomes no Sporting e noutros clubes. Estamos atentos, o presidente está atento para o que a equipa quer. Tudo o que puder fazer para melhorar a quantidade e a qualidade da equipa, o Sporting vai fazer. O nosso foco é criarmos mais-valias pelas exigência que vamos ter: vamos jogar de 3 em 3 dias e temos de ter jogadores que possam fazer um roulement, para que a equipa tenha intensidade alta para atingirmos os nossos objetivos. Estamos preocupados com os que entram e não com os que saem"

Pressão aumenta?

"Não! Porque é que havia de aumentar? É o normal nesta janela de janeiro: as equipas fazerem um equilíbrio do plantel. No primeiro ano metemos quatro ou cinco jogadores e no ano passado foi ao contrário. Neste ano tentámos fazer um equilíbrio, mas a responsabilidade é a mesma"

Marítimo

"É uma das boas equipas do campeonato. Tem uma boa organização defensiva e não é fácil fazer-lhe golos: tivemos essa experiência na Taça da Liga. Vamos ter um jogo difícil. Teremos de ter muita criatividade em termos ofensivos e velocidade para executar as nossas ideias ofensivas com qualidade