Ouro, incenso e Rúben Ribeiro: chegou o terceiro presente para Jesus

Isto é que está a ser um dia agitado em Alvalade. Menos de duas horas depois de anunciar Wendel e Misic, o Sporting oficializou o terceiro reforço neste gordo Dia de Reis para Jorge Jesus: o extremo português Rúben Ribeiro.

O antigo jogador do Rio Ave, de 30 anos, andou a ser disputado por FC Porto e pelos leões e é mesmo em Alvalade que aterra, com um contrato para as próximas duas épocas e meia, com mais uma de opção. A cláusula de rescisão é de 60 milhões de euros.