Para Jesus, a lógica é uma batata: “Porque é que temos mais pontos do que ano passado? Porque estamos a jogar melhor do que no ano passado”

A facilidade

“Fácil, não. Nós tornámos as coisas fáceis. O Marítimo é uma equipa que defende bem só que o Sporting esteve numa tarde com muita confiança, personalidade. Sempre com controlo de jogo. Fez cinco golos e parabéns aos jogadores e aos adeptos.”

A pontuação

“Temos 43 pontos [mais nove do que no ano passado por esta altura] e isso explica-se porque... estamos a fazer um campeonato melhor do que no ano passado. A equipa já estava perto do título antes do início do campeonato, porque nós jogamos sempre para o título.

A dupla

“O Bruno Fernandes trabalhou para ter um golo e o Bas Dost é um finalizador - se a equipa não chegar lá, ele não marca. Temos de aproveitar as suas qualidades e também saber as suas limitações. Já o Bruno… tentou fazer o golo, mas no Sporting trabalhamos todos uns para os outros. Estamos serenos e confiantes.”