Um regresso às origens para Bryan Ruiz

Entre alterações por opção ou forçadas, o onze do Sporting para o jogo com o Marítimo, que fecha a 1.ª volta para as duas equipas, não é um onze convencional. Para começar, Jorge Jesus chama o antes proscrito Bryan Ruiz para o grupo dos titulares: o costa-riquenho vai começar o jogo na ala esquerda, no lugar de Marcos Acuña, uma posição que conhece bem e que ocupava com frequência nos primeiros tempos de leão ao peito.

As lesões de Piccini e Mathieu obrigam também a mexidas na defesa, com a entrada de Ristovski e André Pinto.

O Sporting vai assim entrar em campo com: Rui Patrício; Ristovski, Coates, A. Pinto, Fábio Coentrão; William Carvalho, Bruno Fernandes, Bryan Ruiz, , Gelson Martins, Podence e Bas Dost

Siga aqui, na Tribuna, o Sporting-Marítimo, a partir das 18h.