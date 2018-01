Bruno de Carvalho depois da vitória sobre o Aves: "Ah e tal o Rúben não é jogador para o Sporting..."

"Foi uma entrada na equipa com o pé direito!"

Bruno de Carvalho não tem dúvidas: o novo reforço do Sporting, Rúben Ribeiro, é um "leão" e foi uma bela contratação. O presidente do clube de Alvalade fez questão de dizer isso mesmo esta noite, no Facebook, logo após a vitória do Sporting sobre o Aves (3-0), na qual Ribeiro se estreou, como titular - e fez uma assistência para um golo de Bas Dost.

"Tantos sportinguistas que não aprendem!", desabafa Bruno de Carvalho. "Ah e tal o Rúben não é jogador para o Sporting CP...", acrescenta.

Leia abaixo o texto completo do presidente do Sporting, acompanhado por uma foto com o novo reforço.