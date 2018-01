Jorge Jesus: "Perder agora Gelson e William está fora de questão"

Perder, neste período de transferências de janeiro, Gelson Martins e William Carvalho? "No futebol nada se sabe, mas penso que isso está fora de questão", afirmou o treinador do Sporting, Jorge Jesus, na entrevista rápida à SportTV, após o final do jogo em que a sua equipa derrotou o Aves, por 3-0, em Alvalade.

O técnico leonino começou por salientar que jogou "contra uma equipa bem posicionada na defesa e com um corredor central muito forte", mas reivindicou os louros por ter desmontado a estratégia do adversário: "Jogámos na frente com um posicionamento diferente e criámos conflito de espaço e de marcação aos três centrais do Aves".

Importante no jogo foi o papel do mais recente reforço do Sporting, Ruben Ribeiro, contratado nesta semana ao Rio Ave. Pertenceu-lhe a assistência (precedida de um "bailado" que baralhou os defesas avenses), com um centro milimétrico, para o cabeceamento de Bas Dost que fez o 1-0.

Jesus elogiou o seu novo pupilo. "Não me surpreendeu nada, conheço o Rúben muito bem do nosso campeonato. É um jogador que nos pode dar mais posse de bola. Disse-lhe para não se preocupar, para jogar como se estivesse no Rio Ave porque ainda não teve tempo para aprender [os movimentos da equipa]".

O treinador do Sporting considerou que Ruben Ribeiro, de 30 anos, é um reforço "para o imediato, ao contrário das outras contratações, já efetuadas nas últimas semanas pelo Sporting, de "jogadores para o futuro". O brasileiro Wendell, de 20 anos "tem muito para aprender, isto para ele é tudo chinês", disse Jesus.