Bruno de Carvalho insulta “labrego” Rodolfo Reis: “Quem foi almoçar com o JJ e lamber-lhe o rabo foste tu”

la·bre·go |ê|

(espanhol labriego)

adjectivo e substantivo masculino

1. [Informal, Depreciativo] Que ou quem vive no campo ou numa zona rural. = CAMPÓNIO

2. [Informal] Que ou quem é grosseiro ou malcriado. = LORPA

3. Que ou quem é considerado demasiado ingénuo ou ignorante. = LORPA, PARVO, PATETA

substantivo masculino

4. [Agricultura] Arado que lavra fundo e é puxado por mais de uma junta. = LAMEGO

5. [Portugal: Açores] Lobisomem.

6. [Portugal: Açores] Diabo.

"labrego", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/labrego [consultado em 16-01-2018].

Começando pelo início: no domingo, no "Play-off", da SIC Notícias, Rodolfo Reis acusou Manuel Fernandes de seguir uma "cartilha", por ser "empregado" do Sporting, quando comenta no programa, seguindo-se uma discussão acesa entre os dois comentadores, ex-jogadores de futebol.

Esta terça-feira, Bruno de Carvalho sai em defesa do sportinguista, chamando ao portista Rodolfo Reis "labrego", num texto publicado na sua conta no Facebook. "Mas quem és tu meu labrego para chamares 'lambe rabos' a uma figura do futebol português como o Manuel Fernandes", começou por escrever o presidente do Sporting.

"São este tipo de pessoas baixas que andam pela TV a poluir tudo. Quem foi almoçar com o JJ e lamber-lhe o rabo foste tu. Labrego... Tens memória curta mas as pessoas não têm. O 'empregado' do Sporting tudo o que ganhou foi com Esforço, Dedicação e Devoção... já tu nunca te livrarás de ser um vendedor de fruta! Tu não precisas de cartilha, basta-te um 'quinhentinos'", concluiu Bruno de Carvalho.

Também no programa "Play-off", da SIC Notícias, Rodolfo Reis criticou a titularidade do reforço sportinguista Rúben Ribeiro perante o Aves.