Um velho desejo de JJ vai concretizar-se: Fredy Montero vai fazer parelha com Bas Dost no ataque do Sporting

O sonho de há dois natais de Jorge Jesus está prestes a concretizar-se: contar com Fredy Montero ao lado de Bas Dost no ataque do Sporting, aumentar a letalidade dos leões na pequena área.

O Sporting já oficializou a contratação do internacional colombiano, que chegou na terça-feira a Lisboa para fazer os testes médicos e assinar pelo clube de Alvalade, equipa pela qual já alinhou no passado.

Nos dois anos e meio que esteve ao serviço do Sporting, Montero apontou 37 golos em 94 jogos - foi um dos principais goleadores da equipa.

Montero, 30 anos, será a décima sétima compra dos leões esta época. Os valores em causa deste negócio ainda não são conhecidos, mas o jogador terá uma cláusula de €60 milhões.

Montero deixou o Sporting em fevereiro de 2016, rumo ao Tianjin Teda, da China. Já em 2017, foi emprestado ao Vancouver Whitecaps, tendo feito 15 golos em 39 jogos.

Notícia atualizada às 10h55 com a oficialização do acordo entre Montero e Sporting