Bruno Fernandes: "Eu vim para o Sporting para ganhar troféus e títulos"

À conquista do troféu

"Eu vim para o Sporting para ganhar troféus e títulos. Acho que estamos no bom caminho, a lutar por todos aqueles que estão incluídos. Hoje foi muito importante, chegámos à primeira final. Não está nada ganho, ainda, mas o nosso objetivo é conquistar, pela primeira vez, este troféu para o Sporting."

E ganhou que foi melhor?

"Não se pode dizer quem foi melhor, ou pior. Dentro do campo não conseguimos ver as situações. O importante é que saímos com a vitoria, era o nosso objetivo e estejamos focados na vitória independentemente de jogámos bem ou mal, os campeões são feitos disso."

Crescer com a equipa

"Tenho sido importante porque os meus companheiros me têm ajudado a ser importante. Dentro e fora do campo, dão-me uma grande ajuda. Tenho vindo a ser melhor, também com a ajuda da equipa, com ajuda do mister, com a ajuda do staff. E vim para o Sporting para crescer.

Sabia que aqui poderia crescer, é um clube com ambições maiores e, como já referi muitas vezes, eu sou um jogador com grandes ambições e acho que as minhas ambições estão a par das do Sporting."