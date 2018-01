Jorge Jesus: "Sabíamos que tínhamos mais possibilidades nos penáltis. Temos um dos melhores guarda-redes do mundo"

Como o treinador viu o jogo

"O jogo em si... Foi um jogo apertado, com poucas hipóteses. Tivemos uma oportunidade, o FC Porto também teve outra. O jogo era muita marcação direta, ambas as equipas conseguiram-se anular. Não apareceu um jogador que pudesse fazer a diferença. Inicialmente, o FC Porto ainda teve algumas jogadas do Brahimi. Nós não tivemos muitas.

Com a saída do Gelson perdemos velocidade ofensiva. Mas, somos uma equipa que, ofensivamente, somos muito fortes. Esperávamos pelo momento de fazer o golo, não esperávamos pelo momento das grandes penalidades."

Melhor guarda-redes do mundo

"Sabíamos que tínhamos mais possibilidades nos penáltis com o FC Porto. Temos um dos melhores guarda-redes do mundo e, portanto, também jogámos com esse fator. Quando vim para o Sporting foi para ajudar na conquista de títulos. Só se consegue conquistar títulos as equipas que chegam às finais. No caso, o Sporting vai chegar a uma final... Não é 'se', é 'quase', e os 'quases' não ganham títulos. E o Sporting, na primeira meia-final que teve, ganhou e vai estar na final, que é o grande objetivo: ganhar o primeiro troféu da época."

A falta que Gelson fez

"O Gelson saiu como o Danilo saiu. Dois jogadores fundamentais de ambas as equipas com problemas musculares, fruto de sucesso e de jogar com poucos dias de intervalo.

O Gelson é um jogador muito importante para nós, porque é aquele jogador que põe velocidade no jogo ofensivo e perdemos um bocadinho de velocidade ofensiva sem ele, como é óbvio. Mas, a equipa soube suportar também a força."

Os pontos fortes do FC Porto

"Esta equipa do Porto é uma equipa que, quando consegue entrar na última linha do adversário, é uma equipa muito rápida, com facilidade nos seus avançados. É uma equipa fisicamente poderosa. É o caso do Marega, que não tem a criatividade que tem a equipa do Sporting. Mas, tem uma equipa com mais poder do que o Sporting, mas nós soubemos anular esses fatores e fomos premiados."

"Não é o facto do Sporting ter eliminado o Porto.. não ganhou, ganhou por grande penalidades. O Porto continua ivicto como nós. Não é por termos ganho, ou por termos chegado a esta final, que nós vamos estar agora mais fortes no campeonato e vamos estar melhores que o Porto. Os profetas do futebol que conseguem analisar, num jogo, que uma equipa se não ganhar... E, agora, perder este jogo emocionalmente, tanto para o Sporting como para o Porto... e as equipas valem pelo trabalho que já fizeram e é o caso do Porto. Foi o trigésimo sexto jogo que o Sporting faz, e o Porto a mesma coisa e ainda não perderam. Há aqui uns profetas do futebol que dão uns palpites nas televisões que... e agora empataram com o Vitória de Setúbal, está tudo ao contrário. Vejam mas é se têm juizo e o que dizem.

Os reforços que temos é este publico maravilhoso e é o recrutar de novos socios, que é aquilo que o sporting quer.